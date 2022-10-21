Дождь и до 8 градусов тепла ожидается в столичном регионе в пятницу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и дождь ожидаются в Москве и области в пятницу, 21 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура воздуха в столице достигнет 6–8 градусов, а по области – 3–8 градусов. Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление достигнет 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о повышенной влажности и усилении ветра от 6 до 11 метров в секунду в столичном регионе в ближайшие дни. К выходным температура в столичном регионе немного повысится – будет 5–10 градусов тепла, отметил синоптик.



"Атмосфера": облачную погоду с прояснениями пообещали москвичам 21 октября

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