Мокрый снег выпал в районе Теплый Стан в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мокрый снег с дождем выпал на МКАД в районе Теплый Стан в пятницу утром, 21 октября. В центре столицы снег пока не фиксируется, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Вглубь мегаполиса твердые гидрометеоры не пускает городской остров тепла – ни одна из московских метеостанций снег ни в срок, ни между сроками не дает", – написал Тишковец, пояснив, что речь идет о данных за 12 часов.

Ранее руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал, что в Москве первые заморозки могут появиться уже 24–25 октября. По его словам, среднесуточные температуры могут опуститься до -5 градусов.

Первый снег выпал в Подмосковье

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