В Госдуме рассказали, когда лучше всего уходить в отпуск

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В Госдуме посоветовали, когда выгоднее всего уходить в отпуск. Об этом сообщает РИА "Новости".

Депутаты отметили, что наибольшую выгоду можно извлечь, если взять отпуск в те месяцы, когда имеется наибольшее количество рабочих дней. В таком случае отпускные выплаты приближаются к размеру заработной плате.

При этом, выгодно брать наибольшее количество дней за один раз, включая выходные.

В Госдуме уточнили, что если день отдыха выпадает на праздник, то он не включается в отпуск. В подобных случаях отпускные сутки переносится на дату, следующую за его окончанием.

Ранее депутат Государственной думы прокомментировал информацию о том, что в России могут отменить некоторые профессиональные праздники. Премии, которые выдаются сотрудникам в связи с такими праздничными датами, не исчезнут.