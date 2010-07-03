В Госдуме оценили слова Додона о перезагрузке отношений с Россией

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова президента Молдавии Игоря Додона о хороших темпах перезагрузки российско-молдавских отношений, передает RT.

Новиков отметил, что потенциал прогресса российско-молдавских отношений есть и это, по его словам, играет важную роль. Однако он отмечает, что итоги парламентских выборов имеют противоречивый характер, поскольку одни активно выступают за укрепление отношений, а другие политические силы выступают против них.

"Самое главное, что есть запрос самого молдавского народа на самые теплые и дружественные отношения между нашими странами", – заявил Новиков.

Депутат выразил мнение, что Россия и Молдавия добились высокого прогресса в развитии отношений. Однако он считает, что предстоит еще не мало работы для стабилизации отношений двух стран.

Ранее Додон сообщил о хороших темпах перезагрузки отношений России и Молдавии. Данное заявление Молдавский лидер сделал на заседании молдавско-российского экономического совета в Кишиневе.

