Локации для научных детских площадок рассмотрят жители ЮАО

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Евсеева

Депутат Мосгордумы Олег Артемьев на встрече с жителями и муниципальными депутатами Южного административного округа обсудил открытие научных детских площадок на территории районов Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Чертаново Южное. Об этом сообщает корреспондент Агентства "Москва".

"Герой России, летчик-космонавт, депутат Мосгордумы Олег Артемьев на встрече с жителями и муниципальными депутатами Южного административного округа обсудил открытие научных детских площадок на территории районов Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Чертаново Южное", – говорится в материале.

Как отмечается, в рамках Десятилетия науки и технологий такие интерактивные площадки с игровыми элементами начали появляться в ряде российских регионов. Космонавта интересовало, как люди оценивают проект в целом. В рамках встречи он предложил подумать о возможных локациях в их районах для размещения таких игровых зон.

"Совместными усилиями мы сможем создать в округе инновационную инфраструктуру для развития у детей интереса к науке, исследованиям и творчеству с раннего детства. Уверен, что это позволит нам воспитать больше будущих ученых. Юные москвичи смогут в игровой форме узнать, с какой скоростью распространяется звук, как сформировалась Солнечная система, как устроено электричество и многое другое. Родители с большим интересом восприняли идею создания детских научных площадок", – приводятся в сообщении слова депутата Мосгордумы Олега Артемьева.

Он также сообщил, что на встрече с коллегами из Префектуры ЮАО и управ уже обсуждались варианты адресов для установки новых площадок. Но проект не может быть реализован без учета мнения жителей. Поэтому Олег Артемьев намерен провести еще несколько встреч, выработать по их итогам предложения и взять их под личный контроль.

Ранее депутат Московской городской думы Лариса Картавцева поинтересовалась, как выполняются работы по благоустройству детской площадки во дворе дома 11в по улице Плещеева. Реконструкция началась несколько дней назад и будет завершена до конца августа 2024 года.

