Синоптик рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Теплая погода ожидается в столице в выходные, 22 и 23 июля, однако жары не предвидится, сообщил News.ru руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, температура будет не очень высокой – в субботу воздух прогреется до 18–21 градуса, а ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. В воскресенье прогнозируется до 16–19 градусов. Кроме того, в последний день недели возможны осадки и ветер до 3 метров в секунду.

Ранее метеоролог Александр Ильин сообщал, что после жары Москву накрыли сильные ливни, ветер и прохлада, однако к концу этой недели тепло снова вернется в столичный регион.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявлял, что с начала июля в Москве выпало 69 миллиметров осадков, что составляет 82% от месячной нормы. Он добавил, что до конца месяца температура воздуха будет колебаться в пределах 19–24 градусов тепла днем и 9–14 градусов – ночью.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что тридцатиградусная жара в Москве до конца июля не прогнозируется.



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