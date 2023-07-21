Термины "экокожа" и "экомех" хотят запретить в России

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Российский союз кожевенников и обувщиков (РСКО) предложил внести поправки в закон о защите прав потребителей и ограничить использование приставок "эко" к слову "кожа". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на гендиректора ассоциации Александру Андрунакиевич.

Подобная инициатива была озвучена во время прошедшей в начале июля рабочей группы в Совете Федерации, на которой обсуждали вопросы, связанные с терминами "экокожа", "веганская кожа" и "экомех".

По словам Андрунакиевич, сенаторы позитивно восприняли это предложение. Так, уже осенью этот вопрос будет обсуждаться в более широком составе на парламентских слушаниях.

В РСКО сообщили, что в России нет стандарта производства экокожи, веганской кожи или экомеха. Подобными терминами продавцы обозначают различные искусственные материалы и тем самым вводят в заблуждение потребителей.

То есть некоторые покупатели могут подумать, что под таким материалом подразумевается экологически натуральная кожа или мех. За последние годы в РФ наблюдается множество спекуляций с подобными терминами. Таким образом, ненатуральные продукты выдаются за экологические и натуральные.

В российских стандартах существуют понятия "синтетическая" и "искусственная кожа", которые понятны людям, отметила Андрунакиевич. Подобные стандарты были разработаны еще до 1990 года.

В целом работа по защите термина "кожа" уже идет на мировом уровне, подчеркнули в РСКО. В частности, Международный совет кожевников и ведущие страны-производители кожи приняли законодательные акты, запрещающие использовать словосочетания с данным термином для продукции неживотного происхождения.

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