09:27Город
Онлайн-платформу "Центр материалов" для дизайнеров и производителей запустили в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Предприниматели и поставщики, работающие в сфере моды и дизайна, смогут стать пользователями онлайн-платформы "Центр материалов". Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
"Платформа станет местом взаимодействия разных сегментов столичного и российского рынков моды и дизайна. Дизайнеры, архитекторы, декораторы интерьеров смогут использовать базу для реализации своих проектов", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.
На платформе представят более 10 тысяч образцов материалов от свыше 400 поставщиков. Все материалы разделят по категориям: по цвету, типу, плотности тканей и другим параметрам.
Приобрести понравившиеся материалы можно будет у поставщиков, связавшись с ними по контактным данным, указанным на сайте. Способы оплаты и сроки доставки обговариваются напрямую с поставщиками.
В дальнейшем "Центр материалов" планируют открыть в офлайн-формате. На его территории будут работать конструкторское бюро, производство по установке фурнитуры, фотостудия и другие.
Разработчиком онлайн-платформы выступает Агентство креативных индустрий при департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
Ранее стало известно, что за прошедшие два года объем прибыли творческих отраслей Москвы вырос на 20% и составил около четырех триллионов рублей. В отраслях работают более миллиона человек. Поддержку предпринимателям оказывает Агентство креативных индустрий.
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