Диетолог рассказала, чем опасны потемневшие бананы

Фото: Москва 24
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что регулярное употребление потемневших бананов может привести к набору веса, повышению уровня сахара в крови и разрушению печени.
Специалист подчеркнула, что сильное потемнение бананов может говорить о начале процессов гниения.
Кроме того, в темных бананах содержится очень много сахара, поэтому специалист не советует употреблять их людям с диабетом и лишним весом.
"Чем более зрелый банан, тем больше накопления сахаров. А это значит, больше повышение уровня глюкозы в крови. У бананов сама по себе калорийность высокая, и даже если нет никаких проблем с инсулином, с инсулинорезистентностью и склонностью к повышению уровня сахара в крови, все равно: если мы не израсходуем эту энергию, она будет перерабатываться в жир", – говорит диетолог.
В то же время вредными могут быть не все темные бананы, уточняет специалист. "Опять же важно, насколько они потемнели: если немного, то ничего страшного. Есть еще точечки на бананах – это вообще такой сорт", – рассказывает врач.
Людям с чувствительностью к сахару диетолог рекомендует употреблять более зеленые бананы, которые не будут сильно повышать уровень глюкозы в крови.
Ранее американский врач-диетолог Джули Аптон рассказала о полезных свойствах бананов. В частности, в них содержится марганец, витамин C, 10% суточной нормы калия и 25% – витамина B. Также они, будучи достаточно сытными, не содержат никаких жиров. Также специалисты из Чикаго выяснили, что одного запаха бананов достаточно для того, чтобы снизить чувство голода.
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