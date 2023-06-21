Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:01

Общество

Астролог рассказала, как нужно встретить летнее солнцестояние 21 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В день летнего солнцестояния стоит выбрать одежду ярких цветов и провести время у любого водоема. Об этом Москве 24 рассказала астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.

Летнее солнцестояние выпадает на 21 июня – это будет самый длинный световой день и самая короткая ночь в году. Астролог уточнила, что на максимальную высоту над горизонтом Солнце поднимется в 17:58 (по московскому времени).

По ее словам, с точки зрения астрологии день будет достаточно благоприятным.

Сатурн в этот день создает только гармоничные аспекты, сообщая нам благоразумие и рациональность, что позволяет пережить агрессивное влияние Марса и Урана. А удачное взаимоположение Солнца и Юпитера подарит нам ощущение счастья, крыльев за спиной и жизнерадостное настроение.
Елена Файкина
астролог, нумеролог, психолог

С древних времен считалось, что этот день обладает особой энергетикой, даже роса в это время целебная: ею могут умываться взрослые и дети, отметила Файкина.

Эксперт посоветовала в этот день наряжаться в яркие вещи, отдавая предпочтение именно солнечным цветам – желтому, красному, оранжевому. Кроме того, если есть возможность, то нужно провести время вблизи водоема.

Думайте в этот день только о хорошем и приятном, мечтайте о светлом будущем, простите врагов, попросите прощения у тех, кому нанесли обиду. А в 17:58, в момент солнцестояния, загадайте желание.
Елена Файкина
астролог, нумеролог, психолог

Файкина также предупредила, что ни в коем случае нельзя впадать в уныние, плакать, проявлять агрессию, ссориться, выяснять отношения, надевать одежду мрачных цветов и лениться.

Ранее специалист по натуральным камням, астролог, психолог Наталия Морякова рассказала, что быть в ресурсе весь 2023 год помогут три камня – аметист, цитрин и горный хрусталь. Лучше всего, по мнению эксперта, носить их в браслетах, потому что на запястьях находятся точки выхода чакр.

Читайте также

Трошина Любовь

обществоинтересное
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика