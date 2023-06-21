Астролог рассказала, как нужно встретить летнее солнцестояние 21 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В день летнего солнцестояния стоит выбрать одежду ярких цветов и провести время у любого водоема. Об этом Москве 24 рассказала астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.

Летнее солнцестояние выпадает на 21 июня – это будет самый длинный световой день и самая короткая ночь в году. Астролог уточнила, что на максимальную высоту над горизонтом Солнце поднимется в 17:58 (по московскому времени).

По ее словам, с точки зрения астрологии день будет достаточно благоприятным.



Елена Файкина астролог, нумеролог, психолог Сатурн в этот день создает только гармоничные аспекты, сообщая нам благоразумие и рациональность, что позволяет пережить агрессивное влияние Марса и Урана. А удачное взаимоположение Солнца и Юпитера подарит нам ощущение счастья, крыльев за спиной и жизнерадостное настроение.

С древних времен считалось, что этот день обладает особой энергетикой, даже роса в это время целебная: ею могут умываться взрослые и дети, отметила Файкина.

Эксперт посоветовала в этот день наряжаться в яркие вещи, отдавая предпочтение именно солнечным цветам – желтому, красному, оранжевому. Кроме того, если есть возможность, то нужно провести время вблизи водоема.



Елена Файкина астролог, нумеролог, психолог Думайте в этот день только о хорошем и приятном, мечтайте о светлом будущем, простите врагов, попросите прощения у тех, кому нанесли обиду. А в 17:58, в момент солнцестояния, загадайте желание.

Файкина также предупредила, что ни в коем случае нельзя впадать в уныние, плакать, проявлять агрессию, ссориться, выяснять отношения, надевать одежду мрачных цветов и лениться.

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