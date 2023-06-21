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Астролог рассказала, как нужно встретить летнее солнцестояние 21 июня
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В день летнего солнцестояния стоит выбрать одежду ярких цветов и провести время у любого водоема. Об этом Москве 24 рассказала астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина.
Летнее солнцестояние выпадает на 21 июня – это будет самый длинный световой день и самая короткая ночь в году. Астролог уточнила, что на максимальную высоту над горизонтом Солнце поднимется в 17:58 (по московскому времени).
По ее словам, с точки зрения астрологии день будет достаточно благоприятным.
С древних времен считалось, что этот день обладает особой энергетикой, даже роса в это время целебная: ею могут умываться взрослые и дети, отметила Файкина.
Эксперт посоветовала в этот день наряжаться в яркие вещи, отдавая предпочтение именно солнечным цветам – желтому, красному, оранжевому. Кроме того, если есть возможность, то нужно провести время вблизи водоема.
Файкина также предупредила, что ни в коем случае нельзя впадать в уныние, плакать, проявлять агрессию, ссориться, выяснять отношения, надевать одежду мрачных цветов и лениться.
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