Полевые мыши вышли из нор в Терлецком лесопарке

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В Терлецком лесопарке полевые мыши после зимы начали выходить из норок. Специалистам Мосприроды удалось заснять их на видео, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В департаменте рассказали, что в зимний период грызуны большую часть времени проводят в норах, а весной начинают все дольше находиться вне своего дома, уходя в поисках пропитания. На природных территориях Москвы встречаются небольшие и подвижные зверьки с заметной черной полоской вдоль спины.

"Питаются зверьки ягодами и семенами растений, молодыми побегами и корневищами. Могут употреблять в пищу и беспозвоночных. Размножаются они четыре-пять раз за год", – сказали в пресс-службе, отметив, что в норках они могут скрываться в случае опасности.

Ранее сообщалось, что сотрудники ВДНХ подкармливают обитающих на территории выставки белок и птиц, несмотря на то, что выставка временно закрыта для посетителей. В рационе местных обитателей орехи, подсолнечные семечки, сухофрукты и пшеничные сухари.