Московский зоопарк покажет кормление своих обитателей в интернете

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Показательные кормления животных в Московском зоопарке будут доступны в интернете, сообщает пресс-служба зоосада.

"Теперь каждый может принять участие в том, что раньше было доступно только по билету. В будние дни в социальные сети зоопарка выкладываются записи показательных кормлений", – говорится в сообщении

Зрители смогут наблюдать за кормлением харзы, ленивцев, броненосцев, дикобраза, бобров, морских котиков и тюленей. Также продолжаются онлайн-трансляции из павильона "Фауна Китая", где обитают панды.

"Новые технологии позволяют перенести зоопарк в любой уголок мира. Мы остаемся рядом с вами", – подчеркнула гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Московский зоопарк закрылся для посетителей с 17 марта до 10 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Открытый лекторий перевели в режим онлайн-трансляций в соцсетях.

Остаются открытыми для посещения центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском и филиал зоопарка в Великом Устюге.