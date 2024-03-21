Стало известно, сколько москвичи тратят времени на дорогу до работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Два из трех москвичей добираются на работу при помощи городского транспорта, в среднем дорога у них занимает чуть больше часа. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, которое было проведено специально для Москвы 24.

Аналитики выяснили, что среднестатистические жители столицы просыпаются примерно за час до выхода из дома. Для мужчин это порядка 54 минут, а для женщин – 61 минута.





из исследования сервиса по поиску работы SuperJob Женщинам нужно чуть больше времени на сборы, чтобы успеть приготовить еду, собрать детей, сделать прическу и макияж. Москвичи старше 45 лет встают раньше молодежи. Чем выше уровень дохода, тем меньше времени нужно на сборы на работу.

С помощью общественного транспорта до работы обычно добираются 67% респондентов. На дорогу у них уходит в среднем 63 минуты. В свою очередь, каждый пятый опрошенный (21%) для поездки пользуется личным авто. У тех, кто сам за рулем, среднее время в пути до работы составляет 45 минут.

"При этом москвичи мечтают, чтобы поездка до работы продолжалась около получаса", – выяснили аналитики.

Ранее специалисты провели исследование и узнали, как часто россияне задерживаются на работе. Среди опрошенных 81% рассказали, что это происходит хотя бы несколько раз в неделю. В свою очередь, 19% респондентов ответили, что каждый день. Вместе с тем в выходные работают 71% участников исследования, а в отпуске – 27%.

