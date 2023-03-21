За сутки в Москве выявили 1 092 случая заражения COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За минувшие сутки в Москве выявили 1 092 случая заражения COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Число заболевших за прошедшие 24 часа в столице составило 2 397 человек, умерли 8 пациентов.

Таким образом, с начала массового распространения коронавируса в столице было выявлено 3 460 548 случаев заражения. Выздороветь за время пандемии COVID-19 в Москве удалось 3 264 866 пациентам, умерли 48 386 человек.

Тем временем число заражений COVID-19 по всей России за минувшие 24 часа составило 9 373. Выздоровели 13 345 пациентов, умерли 34 человека.

До этого врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что пандемия коронавиурса может завершиться при условии мутации вируса в более легкую форму. По его мнению, массовая вакцинация не поможет остановить распространение вируса.



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