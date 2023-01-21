В России за сутки госпитализировали 834 человека с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России за сутки зарегистрировали 6 014 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Госпитализировали за 24 часа 834 человека, что на 0,4% меньше, чем накануне. Перебороли болезнь 4 586 человек. Это на 2,4% меньше, чем 20 января. Рост числа госпитализаций произошел в 36 субъектах, снижение – в 36 регионах, ситуация не изменилась в 13 субъектах страны.

За сутки скончались 43 человека. Всего с начала пандемии зарегистрировали 21 888 428 случаев COVID-19. Скончались 394 653 человека.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на состояние репродуктивного здоровья граждан, поэтому вакцинация по-прежнему важна. Он подчеркнул, что вакцинация остается актуальной, несмотря на снижение показателей заболеваемости.



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