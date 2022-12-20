ГД приняла во II чтении проект о повышении выплат потерпевшим при авариях на объектах

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении компенсаций и страховых выплат потерпевшим при авариях на опасных объектах.

Документом предполагается увеличение страховых выплат по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных объектов за возмещение вреда жизни и здоровью до 3 миллионов рублей, имуществу граждан – до 750 тысяч рублей, имуществу компаний – до 1 миллиона.

Выплаты за нарушение условий жизнедеятельности могут вырасти до 300 тысяч рублей, на возмещение расходов на погребение – до 400 тысяч.

Ко второму чтению Госдума исключила из текста документа норму об индексации. Вместе с тем проектом предполагается повышение в той же пропорции компенсационных выплат при банкротстве или отзыве лицензии страховщика.

Документом увеличиваются и страховые суммы по договорам, исходя из которых устанавливаются страховые выплаты. Так, для опасных объектов, для которых нужны декларации промышленной безопасности, эти суммы повышают в 1,5 раза. При этом в случаях, когда необязательна разработка документов, сумма увеличивается в 2,5 раза при пострадавших более 50 человек, в 1,5 раза – при меньшем числе потерпевших.

Ранее сообщалось, что в ГД внесли законопроект, по которому в России планируется в 2 раза увеличить страховую выплату в случае смерти на производстве и наступления страхового случая. Средства должны перечисляться лицам, которые имеют право на выплату в случае гибели застрахованного из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.



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