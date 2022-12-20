В Москве за сутки выявили 940 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за минувшие сутки выявили 940 новых случаев коронавируса, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа от последствий COVID-19 в столице умерли 17 пациентов. Были госпитализированы 172 человека. Выздоровели 1 837 человек.

Всего с начала пандемии в городе зафиксировали 3 283 633 случая коронавируса, выздоровели 3 088 990 человек, скончались 47 306 пациентов.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что коронавирус и ОРВИ не оказали влияния на доступность и качество медицинских услуг в столичных поликлиниках.



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