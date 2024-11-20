ВЦИОМ: 79% россиян заявили, что чувствуют себя счастливыми

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Большинство россиян (79%) чувствуют себя счастливыми людьми, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 48% опрошенных отметили, что считают себя "скорее счастливыми". В результате индекс счастья, который рассчитывается как разность суммы положительных и отрицательных ответов, составил 62 пункта в этом году, что на 7 пунктов выше, чем за аналогичный период трехлетней давности.

Всего в исследовании приняли участие 1 600 россиян.

Ранее аналитики выяснили, что самые счастливые россияне живут в Екатеринбурге. На втором месте находятся нижегородцы (16%), следом участники опроса из Самарской области и Татарстана (по 11%).

Между тем каждый третий опрошенный (28%) признался, что счастлив на 4 балла. Чаще всего оценивали свой уровень благополучия таким образом респонденты из Краснодарского края (44%), Свердловской области (39%) и Татарстана (33%).