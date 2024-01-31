Аналитики выяснили, что самые счастливые россияне живут в Екатеринбурге

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Чаще других россиян себя чувствуют счастливыми жители Екатеринбурга и Свердловской области. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Аналитики выяснили, что назвать себя очень счастливым может почти каждый десятый россиянин (9%). Из жителей Свердловской области и Екатеринбурга 22% оценили уровень счастья на 5 баллов. На втором месте находятся нижегородцы (16%), следом участники опроса из Самарской области и Татарстана (по 11%).

Между тем каждый третий опрошенный (28%) признался, что счастлив на 4 балла. Чаще всего оценивали свой уровень благополучия таким образом респонденты из Краснодарского края (44%), Свердловской области (39%) и Татарстана (33%).

Отмечается, что уровень счастья, соответствующий 3 баллам, выбрали 32% участников опроса. Из них 45% – жители Новосибирской области, 39% – Самары и области, 36% – Нижнего Новгорода.

Для большинства опрошенных (54%) главным элементом благополучия является семья. Уровень счастья 47% россиян повышает общение с друзьями и родственниками, 46% предпочитают развлечения и отдых, 38% – хобби. Также 38% счастливее делает любимый человек, 35% – любимая работа.

Опрос показал, что 30% участников обращают внимание на комфортный климат, 27% – на инфраструктуру и благоустройство в городе, 23% отметили возможности для роста и получения образования, 6% – баланс между работой и личной жизнью, отсутствие стресса.

Между тем 36% хотели бы переехать в другой город, чтобы начать жизнь с чистого листа. О таком резком изменении в жизни никогда не думали 20%, 44% отказываются от этой идеи.

Между тем психотерапевт Владимир Файнзильберг заявлял, что семья – это главное, что делает человека счастливым. Также в факторы счастья человека вошли реализация как профессионала в определенной сфере и уверенность в будущем.

Ранее специалисты составили топ-15 регионов России, жители которых ниже всего охарактеризовали свое эмоциональное состояние. Самыми тревожными оказались жители Нижегородской области.