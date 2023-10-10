Аналитики выяснили, где живут самые тревожные россияне

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Специалисты составили топ-15 регионов России, жители которых ниже всего охарактеризовали свое эмоциональное состояние. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на результаты опроса одного из онлайн-сервисов по управлению здоровьем.

Россиян спросили об их ментальном состоянии, эмоциональном напряжении и уровне тревоги и попросили оценить эти параметры от 1 до 10. Уточняется, что 1 означает "ужасно", а 10 – "превосходно".

Жители Нижегородской области оказались самыми тревожными. Ментальное состояние они оценили в 4 балла, напряжение – в 3,3, а тревогу – в 4,3 балла. На втором и третьем месте находятся Красноярский край и Ростовская область. За ними следуют Пермский край, Омская область и Башкирия.

Москва и Санкт-Петербург заняли седьмое и восьмое место. Жители столицы оценили свое состояние на 5,2 из 10, напряжение – на 5, а тревожность – на 5,2. Петербуржцы оценили свои показатели на 5,2, 4,6 и 5,3 балла соответственно.

Далее следуют:

Новосибирская область;

Воронежская область;

Волгоградская область;

Татарстан;

Самарская область;

Свердловская область.

Среди 15 ментально нестабильных регионов страны лучшей стала Челябинская область. Жители региона оценили ментальное состояние на 6 баллов, напряжение – на 7,8 и уровень тревоги – на 5.

При этом, согласно данным опроса, россияне с низким ментальным состоянием не спешат идти к специалистам. Только 17% опрошенных ходят к психологам, в то время четверть ходили к ним раньше.

Ранее психотерапевт Владимир Файнзильберг сказал, что семья – это главное, что делает человека счастливым. Также в факторы счастья человека вошли реализация как профессионала в определенной сфере и уверенность в будущем.

"Доктор 24": эксперт рассказала, как сохранить счастливые отношения