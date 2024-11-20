Бренд-стратег Дяченко назвал регулярность главным шагом к успешному блогу

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Регулярное обновление контента является главным шагом к успешному блогу. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на бренд-стратега Александра Дяченко.

"Прежде чем получить хоть какой-то результат, некоторые авторы работали над контентом в течение нескольких лет. Я получил первые результаты от своего подкаста только спустя семь месяцев ежедневной работы над ним, а стать полноценным монетизируемым медиа он смог только через 2,5 года непрерывной работы", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что основой долгосрочного проекта является доступная идея, которая опирается на потребности аудитории. Поэтому, по словам бренд-стратега, необходимо четко понимать, чему будет посвящен блог и кто станет его потенциальной аудиторией.

Кроме того, необходимо внимательно выбрать площадку для своего блога. Дяченко заметил, что сейчас популярностью пользуется Telegram, однако новую аудиторию вовлечь на эту площадку довольно дорого.

По мнению бренд-стратега, даже самый интересный блог не обретет успешность, если не продвигать его, поэтому важно подумать о пиар-активности, включая публичные выступления, комментарии для СМИ, вирусные инфоповоды и участие в коллаборациях с брендами.

"Стоит задуматься о параллельном ведении одного и того же блога на нескольких площадках. Здесь важно отметить, что простой перепост сообщений может не сработать в некоторых случаях. Также вторая площадка со временем может уберечь вас от возможного внезапного блокирования всей соцсети", – заключил эксперт.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая призвала поощрять блогеров за пропаганду семейных ценностей. По мнению депутата, стоит чаще звать таких людей в эфиры на радио, в Госдуму и на большие мероприятия.

Она также высказала инициативу создать специальный реестр с такими блогерами и проработать для них меры поддержки. Буцкая уточнила, что речь идет о семьях, которые естественно рассказывают о том, как они воспитывают детей, куда ездят и другое.