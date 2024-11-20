Россиянка написала заявление на мужа, который не отпускал ее на концерты Басты

Фото: телеграм-канал Mash на Мойке

Россиянка написала заявление на своего мужа, который якобы ее избивал и не отпускал на концерты рэпера Басты (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.). Об этом сообщает 78.ru.

Однако позже женщина заявила, что на самом деле супруг ее не избивал, а лишь запер в квартире.

"Я сказала полицейским, что меня никто не бьет. Меня просто не выпускают из дома. Мы пообщались с полицией, и просто вместе уже коллективно решили и меня отпустили", – сказала женщина.

Она уточнила, что с супругом поругалась за несколько дней до концерта Басты. В день мероприятия он, как рассказала женщина, решил "пойти на принцип", поэтому запер ее в квартире. Позже мужчина ей объяснил, что просто хотел услышать извинения.

Ранее сообщалось, что жительница города Азнакаево в Татарстане подозревается в систематическом избиении дочери, в том числе утюгом. Долгое время девочка боялась рассказывать о случившемся, но после очередного эпизода насилия написала участковому сообщение.

В данный момент несовершеннолетняя находится в медучреждении. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.