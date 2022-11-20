В России за сутки выявили 5 217 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России за минувшие сутки выявили 5 217 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве – 808, Санкт-Петербурге – 464, Свердловской области – 270, Самарской области – 188, Подмосковье – 181.

Госпитализация потребовалась 641 пациенту. В 13 регионах страны число госпитализаций увеличилось, еще в 58 – уменьшилось, а в 14 регионах осталось без изменений.

От последствий инфекционного заболевания скончались 59 человек. Выздоровели после прохождения лечения 4 443 жителя столицы.

Всего с начала пандемии в России выявили 21 536 229 случаев COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 20 943 924 человека.

Ранее вирусолог Александр Лукашев спрогнозировал небольшую волную заболеваемости коронавирусной инфекцией в России в ближайшие недели. По его словам, это будет обусловлено появлением в стране новых вариантов вируса.



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