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Общество

08:37

Эксперт дал совет, как сэкономить на полисе ОСАГО

общество авто

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин рассказал агентству "Прайм", как получить минимальную стоимость полиса ОСАГО.

Специалист рассказал, что при одном и том же страховом покрытии стоимость полиса может различаться. Это связано с тем, что устанавливать базовый тариф по ОСАГО страховые компании могут самостоятельно в рамках ограничений, определенных Банком России.

"Теоретически разница может быть больше, чем в 2 раза. Конечно, на деле вряд ли можно с таким столкнуться, так как каждая компания стремится удержать свою долю рынка и следит за ценовой политикой конкурентов", – отметил Бредихин.

Получить выгоду, считает эксперт, можно, выбрав компанию с минимальным базовым тарифом. Для этого страхователям рекомендуется обращаться сразу в несколько компаний, чтобы рассчитать тариф, а после выбрать оптимальное предложение.

В октябре в России заработали новые правила покупки ОСАГО. Полис теперь можно приобрести через маркетплейсы – специальные финансовые платформы. При покупке ОСАГО с их помощью не будет взиматься комиссия, а его стоимость будет соответствовать указанной на официальном сайте страховой компании.

Приобрести ОСАГО в России теперь можно с помощью маркетплейсов

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