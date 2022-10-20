В РАН назвали сценарий, при котором к концу XXI века может вырасти население РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Если мир встанет на путь деурбанизации, то к концу текущего столетия население стран, в том числе и России, вырастет. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин.

По его словам, к разгрузке городов и росту численности людей приведет сценарий, при котором будут активно внедряться цифровые технологии, что позволит выполнять разные виды работ удаленно.

"В результате соответствующих расчетов Китай к концу века практически восстановит численность своего населения, а Россия даже немного превзойдет текущий уровень", – пояснил собеседник издания.

В итоге, продолжил Бахтизин, мегаполисы утратят свою роль, а значительная часть населения переберется в малые города. К концу века численность городских жителей сократится до значений, которые фиксировались в 2000 году, считает он.

Кроме того, ученый уверен, что со временем репродуктивные стратегии людей изменятся в сторону увеличения рождаемости.

Ранее в ООН сообщили, что уже 15 ноября этого года численность населения Земли достигнет 8 миллиардов человек. Согласно прогнозу, уже в будущем году Индия обгонит по этому показателю Китай и станет самой густонаселенной страной в мире.



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