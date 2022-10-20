В Москве за сутки выявили 711 случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве подтвердили 711 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 127 пациентам с коронавирусом.

За последние 24 часа выздоровели 1 232 человека после прохождения лечения от COVID-19, умерли 17. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 222 733 случая коронавируса, выздоровели 3 031 084, умерли 46 470 человек.

В России за сутки выявили 10 067 случаев заражения COVID-19, выздоровели 18 352 человека, умерли 90.

Ранее Роспотребнадзор предложил отменить сдачу ПЦР-теста на наличие коронавируса для непривитых россиян, прибывающих из-за рубежа, и организовать практику выборочного тестирования не только в аэропортах, но и во всех пунктах пропуска через госграницу РФ.

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