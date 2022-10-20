11:27Общество
В Москве за сутки выявили 711 случаев COVID-19
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В Москве подтвердили 711 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.
Госпитализация потребовалась 127 пациентам с коронавирусом.
За последние 24 часа выздоровели 1 232 человека после прохождения лечения от COVID-19, умерли 17. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 222 733 случая коронавируса, выздоровели 3 031 084, умерли 46 470 человек.
В России за сутки выявили 10 067 случаев заражения COVID-19, выздоровели 18 352 человека, умерли 90.
Ранее Роспотребнадзор предложил отменить сдачу ПЦР-теста на наличие коронавируса для непривитых россиян, прибывающих из-за рубежа, и организовать практику выборочного тестирования не только в аэропортах, но и во всех пунктах пропуска через госграницу РФ.
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