Россиянам рассказали, что не следует писать в примечании к переводу на карту

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Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что можно писать в примечании к переводу на банковскую карту и нужно ли это делать.
По ее словам, в законодательстве нет жестких требований к указанию сведений о назначении платежа при перечислении средств между физлицами, если такой платеж носит некоммерческий характер. Однако иногда карту могут заблокировать из-за сопровождающего перевод сообщения.
"Это происходит потому, что все сообщения, касающиеся назначения платежа, анализируются в автоматическом режиме и, если система обнаруживает определенные [слова-]маркеры, операция по карте может быть приостановлена, а порой и сам счет блокируется", – приводит ее слова агентство "Прайм".
Объективными причинами блокировки, продолжила она, становятся подозрения на мошенничество или легализацию денежных средств, финансирование экстремизма или терроризма, а также другие нарушения закона.
Из добропорядочных владельцев карт от внезапной блокировки чаще всего страдают шутники, отметила эксперт. Например, перечислив подруге деньги на ее любимый торт и подписав перевод шутливым посланием с упоминанием наркотического средства, есть риск того, что придется оправдываться за чувство юмора перед банком.
Какого-либо официального списка слов-маркеров не существует, отметила Дайнеко, однако не следует упоминать в сообщениях к переводу слова, связанные с наркотиками, преступной деятельностью, оружием, коррупцией и терроризмом.
Эксперт также отметила, что в преобладающем большинстве операции по счету приостанавливаются не из-за текста сообщений, а из-за других признаков.
"<...> регулярные крупные поступления от разных отправителей и снятие наличных <...> могут трактоваться как подозрение на легализацию и отмывание средств. Нетипичный всплеск переводов в пользу третьих лиц может вызвать подозрение в мошенничестве или краже карты/ее данных", – рассказала Дайнеко.
Ранее заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев рассказал о рисках, существующих при оформлении карт в зарубежных банках. По его словам, если гражданин планирует удаленное получение зарубежной карты, то велик риск мошенничества.
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