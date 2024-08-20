"Автодор" призвал водителей быть внимательными из-за прогнозируемого дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российских водителей, в том числе столичных, призвали быть внимательнее на дорогах из-за ожидаемого 20 августа дождя. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Автодор".

На трассе М-1 "Беларусь" днем не прогнозируются дожди, однако ночью на протяжении всей автодороги будут идти дожди. Между тем ожидаются дожди в Московской и Калужской областях, а в ночь на 21 августа на трассе М-3 "Украина" прогнозируются осадки.

Кроме того, на трассе М-4 "Дон" дождь ожидается в некоторых местах на территории Подмосковья, но на юге осадков не будет. Днем и ночью 20 августа на автодороге М-11 "Нева" будет преимущественно без дождя, а на М-12 "Восток" возможны дожди, но в ночь на 21-е число на протяжении всей трассы осадков не прогнозируется.

"Автодор" также призвал водителей отдыхать в процессе длительных поездок.

"Делайте остановки каждые два – два с половиной часа. Если на дороге требуется помощь, звоните по номеру 2323 в службу аварийных комиссаров", – предупредили в госкомпании.

20 августа Гидрометцентр России прогнозирует переменную облачность и местами кратковременный дождь в Москве. По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 24 до 26 градусов, в Подмосковье – от 22 до 27 градусов. Ночью температура в столице понизится до 12 градусов, в области – до 9 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

