Практическая лекция по оказанию первой медицинской помощи прошла в Нагатино-Садовниках

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

В парке имени Юрия Лужкова для всех жителей прошла лекция по оказанию первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях. Ее организовал Клуб ветеранов и патриотического воспитания, который открылся в Южном округе Москвы по инициативе активных жителей.

Мероприятие посетила депутат Мосгордумы, координатор "Женского движения Единой России" ЮАО Ольга Мельникова, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Это была очень полезная лекция от опытного санинструктора учебного центра ЛНР Киры, которая, в частности, показала, как правильно накладывать жгут для остановки крови, отметив, насколько важно иметь его под рукой – в машине или домашней аптечке. При повреждении крупной артерии главная задача – быстро остановить кровотечение и только после этого переходить к другим медицинским манипуляциям", – отметила Ольга Мельникова.

Депутат также выразила желание, чтобы участники встречи никогда не столкнулись с необходимостью оказывать первую медицинскую помощь. Приобретенные навыки и умение мобилизоваться в нужный момент, по ее словам, не только могут спасти человеку жизнь, но и дают определенный психологический комфорт от осознания, что в критической ситуации сможешь помочь нуждающимся.

Ранее в России поручили создать короткий номер службы 124 по оказанию экстренной и анонимной психологической помощи детям и родителям. Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, это роешение было принято в рамках Десятилетия детства.

Также он напомнил, что координационный совет добился заметных улучшений в интересах будущего российских детей.