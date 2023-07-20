Ортодонт перечислила основные причины неправильного прикуса у детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

К развитию неправильного прикуса у детей могут привести разные факторы, однако основным из них является генетическая предрасположенность. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала стоматолог-ортодонт Асмик Григорян.

Другая распространенная причина – наличие вредных физических привычек. Это, например, сосание пальца или ротовое дыхание. Также негативную роль играет неправильное положение языка. Третий фактор – преждевременная потеря зубов, которая приводит к смещению оставшихся.

"Есть еще один важный фактор в развитии правильного прикуса – это патологии опорно-двигательной системы – как прикус влияет на осанку. Также и осанка влияет на прикус", – добавила специалист.

Неправильный прикус, отмечает Григорян, создает целый ряд проблем. Во-первых, из-за неправильного контакта между зубами повреждается эмаль, возникают проблемы с жеванием и пищеварением, возможны даже речевые затруднения. Во-вторых, неправильный прикус влияет на внешний вид человека.

В первый раз обращаться с ребенком к ортодонту специалист рекомендует в возрасте 4–5 лет, если у него ранее не удалялись молочные зубы. Врач оценит развитие челюстей, при необходимости направит к логопеду, а непосредственно лечение прикуса можно начать и в более позднем возрасте.

Ранее хирург-стоматолог Надежда Патлата назвала основные причины развития кариеса. Первое, на что обратила специалист, – инфекции в полости рта, которые провоцирует плохая гигиена. Также к кариесу может привести дефект прикуса, поскольку неправильное расположение зубов мешает их тщательному очищению.



"Доктор 24": привычки, которые разрушают зубы