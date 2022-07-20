В IKEA прокомментировали видеоролик с уничтожением сковородок

Представители компании IKEA прокомментировали РИА Новости видео, на котором один из сотрудников магазина сети в Санкт-Петербурге повреждает сковородки и отправляет их в мусорный контейнер.

"В случае отзыва или поступления некондиционного товара партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи", – сообщили в пресс-службе.

Шведская компания по продаже товаров для обустройства дома приостановила работу на территории РФ в марте. Ранее стало известно, что повторное открытие магазинов сети не планируют. В компании решили организовать финальную распродажу товаров с 5 июля.

В то же время в СМИ появилась информация о наборе новых сотрудников. По данным источников изданий, людям предложили вакансии на складах и в самих магазинах, в том числе и на долгосрочный период. Однако напрямую устроиться в IKEA нельзя – сотрудников берут через аутсорсинговые компании.