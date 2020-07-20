Экспресс-тестирование на коронавирус запустили в аэропорту Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Российский фонд прямых инвестиций и столичный аэропорт Шереметьево запустили пилотный проект по экспресс-тестированию пассажиров на коронавирусную инфекцию с применением тест-систем производства компании EMG. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РФПИ и Шереметьево.

"Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут вводится в аэропорту Шереметьево в преддверии предстоящего открытия международных регулярных воздушных сообщений и отвечает на существующие запросы пассажиров", – говорится в сообщении.

Как отмечается, с 20 июля сделать тест смогут все пассажиры в здравпункте Терминала B (внутренние рейсы), а с 27 июля – в Терминале D (внутренние и международные рейсы).

В сообщении говорится, пассажиры получат результаты теста на русском и английском языках.

С 16 июля любой москвич может пройти бесплатное тестирование на наличие коронавирусной инфекции методом ПЦР. Сейчас его проводят более 400 медсестер в 207 поликлиниках столицы.

Медорганизации расположены во всех округах Москвы. Медики работают в две смены и обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Чтобы не допустить скопления людей, тестирование проводят только по предварительной записи, шаг сетки – 10 минут. Запись доступна на две недели вперед.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал Москве 24 о преимуществах тестирования по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР). По его словам, ПЦР и ИФА выявляют заболевание на разной стадии, симптомов может еще не быть, но заболевание уже развивается в организме.

С 16 июля взрослых москвичей приглашают пройти бесплатное ПЦР-тестирование на базе 162 городских поликлиник. Еще в 45 начинают работу специальные процедурные кабинеты только для детей. При посещении поликлиники при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.