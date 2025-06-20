Нутрициолог Гусакова предупредила, что обезжиренное молоко лишает организм кальция

Фото: depositphotos/strelok

Обезжиренные молочные продукты вредят организму, поскольку лишают его важных питательных веществ, предупредила нутрициолог Вероника Гусакова.

Врач объяснила, что для получения обезжиренных молочных продуктов необходимо провести сепарацию, то есть отделить молоко от жира. Однако во время этого процесса обезжиренные молочные продукты теряют полезные свойства и лишают организм кальция.

"Дело в том, что жиры активируют выработку желчи, которая помогает усваивать не только жирорастворимые витамины, но и регулирует всасывание минералов, в том числе кальция", – передает слова эксперта News.ru.

Гусакова также подчеркнула, что молочные продукты нормальной жирности способствуют лучшему усвоению кальция и содержат биологически активные вещества, поддерживающие иммунитет и микрофлору кишечника. Исследования показывают, что люди, которые любят обычные молочные продукты, реже сталкиваются с метаболическими нарушениями.

О вреде отказа от животных жиров предупредила и детский-врач эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина. Специалист отметила, что у людей сложилось мнение, будто животный жир является источником холестерина, опасного для сердца и сосудов. Однако это не совсем корректно.

Хайкина пояснила, что страх перед животными жирами появился еще в середине XX века, так как ученые заподозрили связь между насыщенными жирами и инфарктами. Впоследствии гипотеза оказалась спорной, однако паника осталась, а в 90-х обезжиренные продукты стали символом ЗОЖ.

"А впоследствии это все вылилось в моду на веганство и блогеров, которые путают жир в тарелке с жиром на теле. В результате мы получаем поколение, которое боится масла, яиц и сала больше, чем стрессов и нервных срывов", – объяснила специалист в беседе с "Газетой.ру".

Полный отказ от животных жиров грозит рядом последствий для организма. Например, они важны для синтеза гормонов, насыщения и стабильного веса. В случае отказа от них возможно снижение уровня эстрогенов и тестостерона, ухудшается усвоение жирорастворимых витаминов. Также возможны сбои менструального цикла, проблемы с кожей, повышенная утомляемость.

"Но пара ложек сливочного масла или ложка сметаны в день – это не вред, а физиологическая необходимость. Главное – не впадать в крайности. Полный отказ от животных жиров может навредить не меньше, чем их избыток", – заключила эксперт.

Ранее нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, как избежать заражения вирусами в отпуске. Например, она посоветовала избегать стрифуда и уличных забегаловок и покупать свежеприготовленную еду, которая подвергается окончательной термической обработке.