Психолог Дугенцова: молодые девушки часто романтизируют образ "плохого парня"

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Типаж "плохого парня" чаще привлекает молодых девушек и подростков из-за того, что образ романтизируют в книгах и фильмах, рассказала психолог Дарья Дугенцова.

"Но когда девушка приобретает жизненный опыт и понимает, что на самом деле ценно, то более разборчиво подходит к выбору партнера и пытается строить здоровые отношения", – цитирует News.ru. эксперта.

Дугенцова добавила, что взаимоотношения с родителями и обстановка в семье также влияют на выбор партнера. Она объяснила, что многое зависит от того, какой тип мужчины девушка наблюдала в детстве. Например, если ее воспитывал эмоциональный, яркий отец, то в будущем ее будет привлекать схожий типаж. Именно таким женщинам скучно встречаться с "хорошими парнями", отметила специалист.

В свою очередь, семейный психолог Андрей Клеверин уточнил, что мужчины и женщины по-разному относятся к развитию отношений в браке. Так, одной из причин эмоционального отдаления супругов может стать разница в подходах к существующему положению вещей – женщина всегда старается что-то улучшить, а мужчина стремится не менять то, что уже "работает".

"Возникает противоречие: женщина старается достучаться до мужчины, что-то ему предложить, а мужчина, наоборот, дистанцируется, уходит от этих разговоров", – прокомментировал специалист.

В таком случае женщина разочаровывается в том, что супруг не готов с ней обсуждать развитие отношений, утверждает психолог. Если не принять мер, то дистанция между партнерами будет расти, и в итоге они могут развестись, отметил Клеверин.

Эксперт добавил, что впоследствии мужчина может задерживаться на работе и придумывать поводы, чтобы избежать совместных выходных. Таким образом, начнется не только эмоциональное, но и физическое отдаление, что еще больше усугубит неудовлетворенность женщины.

"Это как снежный ком, который начинается с небольшого, а потом набирает обороты, и уже появляются проблемы, которые могут довести до развода", – заявил Клеверин в интервью радио Sputnik.

Психолог посоветовал супругам научиться правильно выстраивать диалог, чтобы сохранить брак. Он отметил, что в процессе разговора "легко скатиться до обвинения партнера", что лишь усугубит ситуацию, потому что никому не нравится слушать упреки.

До этого психотерапевт Наталья Наумова рассказала, на какие шутки обижаются жены. С супругами не стоит шутить на тему их внешности и ведения хозяйства, заверила она. По мнению Наумовой, юмор не должен унижать, оскорблять или высмеивать чувства и достоинства человека.