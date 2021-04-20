Акция "Библионочь-2021" пройдет в онлайн-формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ежегодная акция "Библионочь" в этом году пройдет в столице онлайн. Присоединиться к мероприятиям можно будет в ночь с 24 на 25 апреля, участие станет бесплатным.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, акция будет посвящена 60-летию первого полета человека в космос и Году науки и технологий в России.

Главная тема – "Через книги к звездам". Участников в прямом эфире ждут встречи с писателями и космонавтами, а также мастер-классы и видеоподкасты.

В "Библионочи" примут участие библиотеки, культурные центры, музеи. Вместе культурные площадки Москвы проведут больше 50 онлайн-мероприятий, которые начнутся в 18 часов.

"Традиционно готовится и специальная детская программа "Библиосумерки", она стартует пораньше – в 16 часов", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

На ней писатель Олег Рой презентует произведение – "Сказку о том, как звезда потерялась". Всего для акции подготовили пять онлайн-площадок.

На канале "ПРОчтение и не только" покажут интервью с писательницей Гузелью Яхиной, а на площадке "Соседний стеллаж" покажут видеоподкасты.

На канале "Просто космос" космонавт Александр Лавейкин представит свою книгу "В небе и над Землей", а на площадке "Диалоги о прошлом и будущем" пройдут театральные читки.

Подробное расписание трансляций можно посмотреть на сайте акции. Впервые "Библионочь" состоялась в 2012 году.

Ранее сообщалось о начале акции "Чистый четверг", в рамках которой горожанам преклонного возраста помогут провести уборку.