Акция "Чистый четверг" пройдет в Москве с 15 по 29 апреля

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Акция "Чистый четверг" пройдет в столице в шестой раз. Об этом сообщили в телеграм-канале "Мой социальный помощник".

Специалисты центра "Моя карьера" совместно с Фондом поддержки пожилых людей и ветеранов войн "В.Н.У.К" в период с 15 по 29 апреля помогут горожанам преклонного возраста провести уборку.

"Чтобы убрать в квартире, перебрать вещи, вынести что-то ненужное, помыть окна, нужно не только время, но и силы. Не все одинокие москвичи старшего поколения способны провести основательную весеннюю уборку", – говорится в сообщении.

Чтобы стать волонтером и помочь пожилым людям, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, результат теста на наличие антител или сертификат о вакцинации. Стать участником акции можно на сайте мероприятия.