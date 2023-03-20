Кабмин отменил увеличение срока пребывания в РФ жителей Донецкой и Луганской областей

Фото: government.ru

Правительство РФ отменило постановление об увеличении срока пребывания в России украинцев, проживающих в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины. Документ опубликован на портале правовой информации.

Постановление правительства вступает в силу со дня опубликования, то есть 20 марта 2023 года.

Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил об укреплении подразделений полиции на сопредельных с Украиной территориях. По его словам, за прошедший год удалось создать 15 сводных отрядов полиции. Кроме того, позже еще два были развернуты на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

Глава МВД РФ также рассказал, что в новых российских регионах удалось наладить контакты с местными администрациями. Это было необходимо для поддержания порядка и обеспечения безопасности местных жителей.

Спецслужбы РФ расследуют атаку украинских диверсантов в Брянской области

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!