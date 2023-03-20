МВД РФ укрепило подразделения полиции на сопредельных с Украиной территориях

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил об укреплении подразделений полиции на сопредельных с Украиной территориях. Об этом он рассказал на расширенном заседании коллегии ведомства 20 марта.

По его словам, за прошедший год удалось создать 15 сводных отрядов полиции. Кроме того, позже еще два были развернуты на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

"В числе значимых факторов проведения СВО – наращивание странами Запада санкционного давления. На фоне угроз общественной безопасности были укреплены подразделения министерства на сопредельных с Украиной территориях", – цитирует его РИА Новости.

Колокольцев также рассказал, что в новых российских регионах удалось наладить контакты с местными администрациями. Это было необходимо для поддержания порядка и обеспечения безопасности местных жителей.

Кроме того, удалось задержать свыше сотни участников украинских националистических формирований, а также пресечь их диверсионную деятельность.

Ранее Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии потребовал от полиции жестко пресекать любые провокации, незаконные акции, попытки раскачать общество и распространение экстремистской идеологии.

Он подчеркнул, что к этой работе нужно активней подключать представителей религиозных конфессий, молодежных и других общественных организаций.



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