Юрист оценила идею организовать в РФ бесплатные курсы военной и медицинской подготовки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила предложение организовать в России бесплатные курсы военной и медицинской подготовки, которое ранее было озвучено в Госдуме. Об этом пишет RT.

Эксперт положительно отнеслась к данной идее, отметив, что проведение таких занятий станет важным шагом по обеспечению доступности знаний в этой области.

По ее словам, люди должны уметь оказать первую помощь в непредвиденной ситуации: сделать перевязку или искусственное дыхание, остановить кровь.

"Умение грамотно и квалифицированно оказать медицинскую помощь – это знания, которые необходимы не только медику, но и любому человеку, который хочет в случае необходимости оказать другому человеку помощь", – высказалась она.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой об организации бесплатных курсов военной и медицинской подготовки для всех желающих.

По его словам, россияне активно заявляют в соцсетях о желании пройти, а также провести подобные курсы. Депутат считает, что государство должно поддержать граждан в этом вопросе. По его мнению, следует организовать частные занятия на безвозмездной основе, вести которые будут профессионалы.



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