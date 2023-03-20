За сутки в Москве выявили 1 282 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки выявили 1 282 новых случая коронавируса, сообщает портал стопкоронавирус.рф. Это меньше, чем днем ранее.

За последние 24 часа госпитализировали 113 человек. Перебороли болезнь еще 1 414 пациентов. Скончались за сутки пять человек с COVID-19.

Всего за время пандемии в Москве зарегистрировали 3 459 456 случаев коронавируса, выздоровели 3 262 469 человек. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 48 378 человек.

За минувшие сутки на территории России выявили 10 310 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в России COVID-19 заболели 22 516 509 человек. Число умерших составило 396 865 граждан, а победивших болезнь – 21 860 173.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил слова главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о том, что пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в этом году. По словам врача, пока коронавирус не является сезонным заболеванием, пандемия еще идет.

По мнению специалиста, люди смогли побороть инфекцию не благодаря вакцинации, а за счет мутации вируса в более легкую форму.



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