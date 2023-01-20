Более 60 тыс человек приняли участие в крещенских купаниях в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В крещенских купаниях в Москве приняли участие более 60 тысяч человек. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В общей сложности в мероприятиях приняли участие более 60 тысяч человек", – приводят слова Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Крещенские купания в столице состоялись на 46 площадках. Для желающих принять участие подготовили 50 майн и 13 купелей. Они были оборудованы поручнями для спуска и подъема, передвижными туалетами, пунктами питания и обогрева.

За безопасность горожан отвечали 800 специалистов столичного пожарно-спасательного гарнизона, а также полиция и медработники. Спасатели сопровождали горожан до прорубей и назад.

В ГУ МЧС РФ, в свою очередь, сообщили, что крещенские купания в ночь на 19 января состоялись без происшествий. Всего в России дежурили 10 660 спасателей и 1 799 единиц техники. По всей стране было открыто более 3,3 тысячи мест купаний для верующих.



В Роспотребнадзоре объяснили, как проводят крещенские купания в Москве

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