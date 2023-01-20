В России за сутки выявили 6 078 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 6 078 случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За 24 часа госпитализировали 837 человек. Выздоровели еще 4 698 пациентов, что на 8,8% меньше по сравнению с 19 января. Скончался за сутки 41 человек.

Всего в России с начала пандемии зафиксировали 21 882 414 случаев заражения. Скончались за все время 394 610 человек.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на состояние репродуктивного здоровья граждан, поэтому вакцинация по-прежнему важна. Он подчеркнул, что вакцинация остается актуальной, несмотря на снижение показателей заболеваемости.



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