В Госдуму внесен проект о предоставлении сиротам выплаты на приобретение жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о предоставлении сиротам выплаты на приобретение жилья в собственность. Об этом свидетельствуют данные электронной базы нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается предоставлять лицам из числа детей-сирот выплату (сертификат) на приобретение жилого помещения в собственность либо на полное погашение ипотечного кредита, предоставленного на приобретение жилого помещения", – указано в пояснительной записке.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ. В кабмине определили, что выплата должна составлять 2 миллиона 759,9 тысячи рублей.

Законопроект также регулирует возможность оформления жилья, приобретенного за счет средств материнского капитала, в собственность членов семьи из числа детей-сирот.

Инициативу по предоставлению сертификатов на получение квартиры или погашение ипотечного кредита для детей-сирот, не получивших жилье до своего 23-летия, обсудили еще в октябре. Сообщалось, что такой проект рассмотрят в Госдуме при одобрении со стороны Минпросвещения, Минстроя и других ведомств.

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