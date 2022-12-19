В Подмосковье 15 января откроют пункты приема новогодних деревьев на переработку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской области запустят акцию "Подари своей елке вторую жизнь", сообщает региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства.

"Вот уже пятый год подряд жители Московской области будут дарить вторую жизнь новогодним елкам. С 15 января по 15 февраля 2023 года в Подмосковье пройдет масштабная акция "Подари своей елке вторую жизнь", – объяснили в ведомстве.

Министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский отметил, что программа направлена на восстановление зеленого хвойного фонда региона, а также способствует правильной утилизации.

Собранные в рамках акции деревья перерабатывают в щепу. Часть получившейся массы будет позже использована как компост при высадке елей по программам "Посади свое дерево" и "Лес Победы". Также щепу направят на производство фанеры, которую, в свою очередь, применяют для строительства новых детских площадок.

В Московской области откроют около 230 специальных брендированных пунктов приема елей. Принимать деревья также будут на площадках "Мегабак".

Ранее стало известно, что в лесах Подмосковья началась операция "Елочка", направленная на пресечение незаконной вырубки деревьев в связи с новогодними праздниками. В каждом лесничестве выбраны и организованы маршруты патрулирования.

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