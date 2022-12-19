За сутки в Москве выявили 1 110 случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве выявили 1 110 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За прошедшие 24 часа в столице госпитализировали 117 человек, 1 005 граждан вылечились, а 16 человек скончались.

В общей сложности в Москве обнаружили 3 282 693 случая заражения. За все время пандемии в столице выздоровели 3 087 153 гражданина, а скончались 47 289 пациентов.

В России же за сутки выявили 6 341 случай заражения коронавирусом. При этом выздоровели в стране 5 564 россиян, а умерли 50 человек. В общей сложности с начала пандемии в стране вылечились 21 115 232 гражданина, а скончались – 393 050.



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