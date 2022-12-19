За сутки в России выявили 6 341 случай COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За сутки в России обнаружили 6 341 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа в стране выздоровели 5 564 пациента, а скончались 50 человек.

В общей сложности с начала пандемии в стране вылечились 21 115 232 гражданина, а скончались – 393 050. При этом всего в России заболели 21 722 415 человек.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что заражение патологоанатомов, судмедэкспертов и медперсонала, которые работают с телами умерших от коронавируса, сведено к минимуму. Он напомнил, что специалисты всегда используют средства защиты. При этом он уточнил, что вирус действительно долгое время сохраняется в организме человека.



Врач-иммунолог рассказал, как россиянам не заразиться несколькими вирусами сразу

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