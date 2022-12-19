Москвичам посоветовали кормить птиц на специальных площадках на берегах водоемов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителям столицы посоветовали кормить водоплавающих птиц, оставшихся зимовать в Москве, комбикормом. Об этом сообщают в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По словам специалистов, уток следует подкармливать на специальных подкормочных площадках на берегах водоемов. При этом нельзя бросать корм в воду, так как это приведет к загрязнению водоемов.

"Необходимо помнить, что количество еды не должно быть избыточным. Водоплавающим птицам в качестве подкормки можно предложить только специализированный комбикорм", – передает слова пресс-службы портал мэра и правительства Москвы.

Также эксперты отмечают, что подкормка нужна только при отрицательной температуре и сугробах. При благоприятных условиях пернатые могут самостоятельно добывать себе корм.

Не стоит кормить птиц солеными, жареными и копчеными продуктами, хлебом и пшеном.

В декабре 2022 года специалистам Мосприроды удалось зафиксировать несколько видов уток, среди них – кряквы, огари, мандаринки, чирки-свистунки.

Ранее птиц и животных в лесах Московской области посоветовали подкармливать салом. Чтобы помочь обитателям леса, эксперты советуют делать кормушки и регулярно их пополнять калорийным белковым кормом.

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