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Москва 24

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Общество

12:26

Бесплатные занятия на катках стартуют 21 декабря в Москве

общество город досуг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ГАУК "Московское агентство организации отдыха и туризма" запускает новый сезон бесплатных занятий на катках. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортура.

Отмечается, что занятия будут проходить в рамках проекта "Все на лед". Они начнутся 21 декабря.

"В эту субботу приглашаем на каток "На Смотровой". Программа: 12:00-13:00 – игры на льду ("Карусель", "Золотая рыбка", "Дай руку", "Светофор" и танцевальные разминки); 13:00-14:00 – творческие мастер-классы: "Парад снеговиков" и елочная игрушка из пряжи "Праздник к нам приходит", – говорится в сообщении.

Известно, что мастер-классы будут проходить в теплом помещении. Принять участие в них можно, придя со своими коньками или взяв их напрокат. Вход на ледовые площадки бесплатный.

Также в Мосгортуре уточнили, что в занятиях могут принимать участие и дети, возраст которых от 6 до 12 лет.

Ранее новогоднюю спортивную программу подготовили для гостей "Путешествия в Рождество". Помимо прочего, участников ждут мастер-классы по катанию на сноуборде.

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