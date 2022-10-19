В СПЧ сообщили, что мобилизованных военных пенсионеров незаконно лишают выплат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России появились случаи, когда военных пенсионеров, призванных на военную службу по мобилизации, снимают с очереди на жилищные субсидии и лишают их военных пенсий, сообщили в Совете по правам человека при президенте.

В докладе СПЧ говорится, что это дискриминация, которая должна быть прекращена. Совет призвал не допускать этого.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Семьям мобилизованных продолжат помогать в Москве

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