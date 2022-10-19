Эксперты рассказали, стоит ли сейчас покупать квартиру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На фоне частичной мобилизации в РФ спрос на вторичном рынке недвижимости упал на 20%, а на первичном – на 46%. При этом эксперты считают, что ситуация не столь критична, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Так, эксперт по недвижимости Юлия Савиных уверена, что на снижение показателя спроса повлияло повышение предложения на рынке: с начала текущего года объемы ввода жилья выросли на 44%. Кроме того, по ее словам, граждане по-прежнему продолжают покупать жилье, но преимущественно экономкласса или для собственного проживания – на них приходится 78% всех сделок.

В то же время эксперты фиксируют падение цен в среднем на 5–7%. Это связано с тем, что на фоне паники россияне экстренно продают недвижимость с большими скидками, которые в отдельных случаях достигают 15%. При этом объем экстренных сделок не превышает 1%, поэтому серьезного влияния на рынок они оказать не могут.

Между тем эксперт по недвижимости Максим Лазовский допускает падение цен на жилье на 20–30% до конца года. Однако этого может и не произойти, отмечает он, поэтому говорить о целесообразности покупки квартиры сейчас тяжело.

"Покупать жилье нужно с холодной головой, проведя фактический анализ рынка и руководствуясь своими возможностями и целями – бюджет, уровень дохода, долгосрочные перспективы", – объясняет он.

В частности, Лазовский обратил внимание на тот факт, что покупка квартиры в целях инвестиций в текущих условиях может быть не такой выгодной, как раньше. Например, сейчас квартира стоимостью 15 миллионов рублей в среднем будет приносить доход до 5% годовых, десять лет назад она бы приносила до 15% годовых.

Ранее сообщалось о росте количества объявлений о сдаче квартир в Москве и Подмосковье после начала мобилизации. При этом спрос на арендное жилье упал в среднем на 10–15%.



Цены на вторичную недвижимость в Москве стали снижаться

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